Tallen el Túnel del Cadí per una acumulació de fum

L'acumulació de fum provocada per l'avaria d'un camió ha obligat a tallar el trànsit al Túnel de Cadí aquest dimarts al migdia. El tall de trànsit, en els dos sentits de la marxa, s'ha allargat durant una mica més d'una hora mentre els bombers realitzaven tasques de ventilació del túnel, segons han informat fonts del mateix cos de bombers i del Servei Català de Trànsit. L'avaria del camí s'ha produït a 2,5 quilòmetres de la boca sud del túnel i els bombers, que hi han intervingut amb quatre dotacions, han rebut l'avís poc després de dos quarts de tres del migdia. A les quatre de la tarda, el trànsit ja s'havia restablert. Les fonts consultades han assenyalat que no consta que hi hagi ferits arran d'aquesta incidència.