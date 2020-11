Troben un quilo i mig de cocaïna a l'interior d'un cotxe del dipòsit municipal d'Igualada

La Guàrdia Civil ha decomissat prop d'un quilo i mig de cocaïna de l'interior d'un cotxe aparcat al dipòsit municipal d'Igualada. Un testimoni va alertar la policia de la possible existència de substàncies estupefaents a l'interior del vehicle. Per aquest motiu, en una operació conjunta amb els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil va realitzar un registre del vehicle i va localitzar un total de 1.480 grams de cocaïna amagada entre el xassís i els cinturons de seguretat de la part posterior del vehicle. Es dóna el cas que els dos presumptes responsables de la droga, als qui s'investiga per un delicte de tràfic de drogues, estan complint condemna a la presó per altres motius.