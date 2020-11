Troben 1,5 quilos de cocaïna en un cotxe al dipòsit d'Igualada

La Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra van trobar gairebé un quilo i mig de cocaïna amagat en un turisme que es trobava al dipòsit municipal d'Igualada.

Segons van informar ahir fons de l'Institut Armat, el vehicle ja es trobava al dipòsit municipal d'Igualada arran d'una altra investigació policial i van tenir coneixement de la possibilitat que al seu interior hi podria haver drogues amagades. Davant d'aquesta possibilitat, agents de la Guàrdia Civil juntament amb els Mossos d'Esquadra i sota la supervisió del jutjat de Primera Instància i Instrucció número 3 d'Igualada, van procedir a un escorcoll del vehicle, en el qual també hi va participar la unitat canina. Al seu interior hi van trobar un total de 1,480 kg de cocaïna que estaven amagats en buits del vehicle que estaven situats entre el xassís i el cinturó de seguretat dels seients posteriors.

Les fonts consultades van explicar que el vehicle, un Wolksvagen Golf de matrícula espanyola, estava al dipòsit municipal de la capital anoienca arran d'una altra investigació policial de la qual no en van donar més detalls.

De fet, les dues persones investigades per la troballa de la cocaïna al vehicle, A. H. i H. O., el primer de nacionalitat espanyola i el segon de nacionalitat marroquina, estaven ja en situació de presó per altres causes. Ara, a més a més, estan investigats per un delicte de tràfic de drogues.