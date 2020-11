Incendi en una obra a Castellgalí, aquesta matinada

Incendi aquesta dimecres a la matinada en una obra a Castellgalí. El foc, que s'ha declarat minuts abans de les 2 de la matinada, ha cremat uns plàstics que hi havia en una obra al número 37del carrer de la Bonavista. No hi ha hagut altres afectacions a causa de l'incendi, en què hi ha treballat una dotació dels Bombers aproximadament una hora.