Denuncien un home per estafar diversos avis a l'Anoia fent-se passar pel fill d'un conegut o per revisor de gas

Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un veí d'Igualada de 30 anys i de nacionalitat espanyola, com a presumpte autor d'un delicte d'estafa.

La investigació es va iniciar el passat 29 d'agost quan els mossos van rebre la denúncia d'un matrimoni d'avançada edat, de Vilanova del Camí, que havien estat víctimes d'una estafa. Concretament, un home se'ls va presentar a casa explicant que era fill d'un conegut per vendre'ls-hi productes d'alimentació.

El matrimoni, en creure les paraules del suposat venedor, li van donar 60 euros sense obtenir cap producte a canvi.

Davant d'aquests fets i després de veure un article en un diari comarcal on alertaven de ciutadans d'haver patit estafes similars per les poblacions d'Igualada, Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbui, agents de la Unitat d'Investigació d'Igualada van obrir una línia d'investigació i van poder detectar dues denúncies per fets similars.

L'estafador sempre utilitzava el mateix modus operandi. La majoria de les seves víctimes eren persones d'edat avançada amb les quals contactava presentant-se com el fill d'un conegut i, amb el pretext d'aquesta amistat, els hi oferia objectes de primera necessitat.

També es va detectar que, com a mínim en tres ocasions, s'havia fet passar per revisor del gas. En aquests casos, enganyava les víctimes per cobrar una revisió que no feia.

La investigació va concloure el passat 20 de novembre amb la identificació de l'autor el qual va quedar investigat com a presumpte autor d'un delicte d'estafa.

La investigació continua oberta ja que no es descarta que estigui implicat amb altres fets similars.