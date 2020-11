Un motorista resulta ferit en una topada a la rotonda del Guix

Un motorista va resultar ferit al patir una topada amb un cotxe, ahir al matí a Manresa. Segons van informar ahir fonts del cos de Bombers de la Generalitat, l'accident, en el qual s'hi van veure implicats la moto del ferit i també un turisme, va tenir lloc a la rotonda del Guix, al final de la Pujada Roja de Manresa. Els serveis d'emergències van rebre l'avís de la topada entre la motocicleta i el turisme quan passaven viut minuts de les onze del matí. Arran del xoc amb el turisme, el motorista va patir diverses contusions, segons van assenyalar les mateixes fonts. El pilot va ser traslladat per efectius del SEM a l'hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.

D'altra banda, una conductora va resultar ferida en un accident de trànsit dilluns a la nit a Sant Mateu de Bages, a la C-55. El vehicle amb què viatjava la dona va patir una sortida de via i va acabar bolcant, a l'altura del quilòmetre 50, minuts abans de les 10 de la nit. La conductora, que va poder sortir pel seu propi peu del cotxe, va ser atesa per personal del SEM per una fuetada cervical i diverses contusions. La van traslladar a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.