Absolen l'exalcalde de la Quar acusat de prevaricació perquè els fets han prescrit

L'exalcalde de la Quar de Berguedà Antoni Franch ha estat absolt d'un delicte de prevaricació pel qual l'acusava la fiscalia per prescripció dels fets, ja que ell no va tenir coneixement de la investigació fins que ja havien més de 10 anys dels fets. En canvi, en el judici oral celebrat aquest matí a Manresa, la fiscalia ha mantingut l'acusació per prevaricació contra la seva esposa i també exalcaldessa Maria Antònia Raurell, que ha assegurat que desconeixia que les dues llicències d'obres atorgades per l'ajuntament fossin il·legals. S'enfronta a una petició de 10 anys d'inhabilitació i una multa de 9.000 euros.

El cas es remunta al 2005 quan l'ajuntament de la Quart va atorgar una llicència a l'empresa Rimanem per fer una rehabilitació de la masia Can Pou i que es trobava dintre d'una zona inclosa al Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN). Segons la fiscal, en el moment que el consell municipal –amb els vots favorables de tots els seus membres inclosos Raurell i Franch- van votar a favor de la llicència malgrat que el consistori no la podia atorgar perquè no hi havia pla urbanístic municipal i ho havia de fer la comissió d'urbanisme.

L'any següent, el 2006, la mateixa empresa va sol·licitar una llicència per instal·lar unes plaques solars a la mateixa finca, i se li va concedir. Per aquest cas, a part d'acusar Raurell, la fiscal també acusa l'exsecretari municipal Lluís Gramunt perquè també va participar en l'atorgament de la llicència.

Durant el judici, Raurell ha assegurat que desconeixia que l'ajuntament no pogués concedir aquestes llicències i la seva advocada ha posat de manifest que a la Quar es concedeixen molt poques llicències d'obres. Pel que fa a Gramunt, en la seva declaració, ha explicat que només va participar en l'atorgament de la segona llicència assegura que no va demanar cap informe perquè va considerar que "unes obres complementàries" i que no calien més informes perquè es tractava d'un "formalisme".



L'exalcalde declara com a testimoni

D'altra banda, Franch, que ha declarat com a testimoni després de ser absolt, ha assegurat que hi havia dubtes sobre la masia es trobava en zona protegida, i que havien demanat un aclariment, encara que la petició es va fer un cop ja s'havien atorgat les llicències. També ha assegurat que no es va consultar a l'atorgament de les llicències a la comissió provincial d'urbanisme perquè creien que la normativa vigent en aquell no ho exigia.

Per a l'exsecretari, ara ja jubilat, la fiscalia demana 8 anys d'inhabilitació i una multa de 6.750 euros.