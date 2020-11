Un advocat s'enfronta a 3 anys de presó per cobrar serveis per duplicat

Un advocat barceloní, M. A. M., s'enfronta a una petició de tres anys de presó per cobrar serveis per duplicat en tres procediments que es van portar a terme als jutjats de Manresa, segons consta en l'escrit d´acusació de la fiscalia.

Segons el ministeri públic, el lletrat, del Col·legi d´Advocats de Barcelona, va representar el seu client en tres procediments als jutjats de Manresa i va reclamar al client un total de 12.000 euros en metàl·lic, però sense fer-li el rebut o justificant corresponent.

Posteriorment, el 2 de juny del 2014, l´advocat, amb «ànim d´obtenir un il·lícit benefici econòmic», diu el fiscal, va presentar tres escrits davant el jutjat degà de Manresa demanant que s´obrís una peça separada de jura de comptes afirmant falsament que no se li havien abonat les minutes corresponents al tres procediments del seu client, i demanava que es condemnés a aquest, a pagar-li els honoraris.

Per un primer procediment en el qual l´ara acusat havia representant a la víctima, li reclamava 2.694,37 euros, encara que el client ho va considerar excessiu i l´acusat es va conformar amb 1.878,41 euros. Per un segon procediment, el qual la víctima es negava a pagar, li van acabar embargant 5.200,62 euros i per al tercer, el jutjat va embargar 206 euros a la víctima.

Per tots aquests fets, el ministeri públic acusa l´advocat d´un delicte d´estafa processal i li demana una pena de presó de tres anys i una multa de 6.000 euros, a raó de 20 euros diaris durant un període de 10 mesos. També reclama que s´indemnitzi al perjudicat amb un total de 7.258,03 euros.

El cas, que ha estat instruït per un jutjat de Martorell, està previst que es jutgi dijous de la setmana que ve a l´Audiència Provincial de Barcelona.