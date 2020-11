Jutgen una conductora beguda que va xocar amb una terrassa a Puig-reig

Una conductora que va xocar contra la terrassa d´un bar a Puig-reig s´enfronta a un petició de 18 mesos de presó per part de la fiscalia. Segons l´escrit d´acusació del ministeri públic, els fets van passar a les 6:11h del 31 de desembre del 2017, quan la conductora va xocar contra la terrassa del bar Administració de Puig-reig i contra tres vehicles més que estaven estacionats al carrer Llobregat. Arran de l´impacte amb els altres vehicles, la conductora els va provocar uns danys als cotxes, valorats en un total de 1.221,98 euros.

Un cop requerida pels agents de l´autoritat, la conductora, diu el fiscal en el seu escrit d´acusació provisional, es va negar de forma reiterada a sotmetre´s a la prova d´alcoholèmia, malgrat que segons els policies, la dona «feia una forta olor d´alcohol, tenia un comportament agressiu, insultant, irrespectuós, eufòric, excitat, parla pastosa, incoherent, repetitiva, psicomotricitat vacil·lant, imprecisió de coordinació de moviments, disminució de reflexos i moviment oscil·lant de la verticalitat».

Per tots aquests fets, l´acusada s´enfronta a una petició, per part de la fiscalia, d´ una pena total d´un any i mig de presó i també a un total de cinc anys de retirada del permís per conduir vehicles a motor i ciclomotors.

En concret, segons els fiscal, d´aquest any i mig de presó, sis mesos són per un delicte de conducció sota la influència de begudes alcohòliques i 12 mesos són per la seva negativa a sotmetre´s al control d´alcoholèmia després de ser requerida pels agents de l´autoritat.

Pel que fa a la suspensió del permís de conduir, el ministeri públic demana dos anys i mig per a cadascun dels dos delictes per als quals es jutjarà l´acusada. A més a més, el fiscal també demana que es condemni la processada a pagar les costes processals d´aquest procés judicial. A més a més, els propietaris dels vehicles que van patir danys arran del xoc també reclamen que se´ls indemnitzi amb aquest total de 1.221,98 euros en què es va taxar els desperfectes.

El judici per aquest cas està assenyalat per avui al matí al jutjat penal número 1 de Manresa.