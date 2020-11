Una persona intoxicada en l'incendi del pis que estava ocupant al carrer de Santa Llúcia

Els serveis d'emergència han atès aquest dijous al matí una persona sensellar que s'ha vist afectada per l'incendi que ella mateixa hauria provocat de forma involuntària a l'habitatge abandonat que estava ocupant al carrer de Santa Llúcia de Manresa. Segons explica la Policia Local, l'home hauria fet foc per escalfar-se i les flames s'han estès pel pis. Els Bombers hi han actuat per apagar l'incendi mentre que el SEM ha atès l'afectat per inhalació de fum.