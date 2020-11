Evacuen un supermercat a la Torre de Claramunt per l'incendi d'un congelador

Els bombers han evacuat un supermercat a la Torre de Claramunt, situat a tocar la carretera C-244, per l'incendi en un congelador. El local s'ha evacuat per la gran quantitat de fum que ha generat l'incendi, tot i que quan hi han arribat els bombers, el foc ja estava apagat segons han informat fonts del mateix cos que hi han enviat dues dotacions. Arran de l'incendi també s'han atès dues treballadores per inhalació de fum.