Un dels tres acusats de prevaricació a la Quar és absolt per prescripció

L´exalcalde de la Quar de Berguedà Antoni Franch va ser absolt ahir del delicte de prevaricació urbanística per prescripció dels fets, ja que no va tenir coneixement de la investigació quan ja feia més de 10 anys de la seva actuació. En canvi, en el judici oral celebrat ahir a Manresa, la fiscalia va mantenir l´acusació de prevaricació contra l´esposa de Franch, Maria Antònia Raurell, alcaldessa de la Quar de 1995 a 2015, que va declarar que desconeixia que les dues llicències d´obres i que va atorgar quan era alcaldessa, fossin il·legals. S´enfronta a 10 anys d´inhabilitació i a una multa de 9.000 euros per un delicte continuat de prevaricació urbanística.

El cas es remunta a l´any 2005 quan l´ajuntament va donar una llicència d´obres a l´empresa Rimanem per rehabilitar la masia Can Pou i reconstruir un magatzem annex que es trobaven en una zona no urbanitzable del Pla d´Espais d´Interès Natural (PEIN). Segons la fiscal, el consell municipal –amb el vot a favor de tots els membres inclosos Raurell i Franch- va donar el permís malgrat que el consistori no ho podia fer perquè no hi havia pla urbanístic i tampoc hi havia un catàleg de masies i sense els quals es necessitava un informe vinculant de la comissió territorial d´urbanisme que no es va demanar. El 2006, l´empresa va demanar llicència per instal·lar plaques solars a la finca, i se li va concedir. En el judici, Raurell va assegurar que desconeixia que el consistori no podia concedir les llicències.

Pel segon permís, a part d´acusar Raurell -alcadessa del 1995 al 2015-, la fiscal acusa l´exsecretari municipal Lluís Gramunt perquè va participar en el seu atorgament. També està acusat de prevaricació. Gramunt, acusat només per la segona llicència -quan es va concedir la primera la primera estava de baixa- va dir que no va demanar cap informe perquè va considerar que la instal·lació dels panells eren «obres complementàries» a les primeres i que la llicència era un «formalisme».

Per a l´exsecretari municipal, ara ja jubilat, la fiscalia demana 8 anys d´inhabilitació i una multa de 6.750 euros per un delicte de prevaricació urbanística o alternativament, per ser cooperador necessari.

D´altra banda, l´exalcalde Antoni Franch, que va declarar com a testimoni després de ser absolt, va afirmar que hi havia dubtes sobre si la masia es trobava en zona protegida, i que havien demanat un aclariment encara aquesta petició es va fer quan ja s´havien atorgat les llicències. També va assegurar que no es va consultar la comissió provincial d´urbanisme perquè creien que la normativa vigent en aquell no ho exigia.