Sàmper diu que l'oficina de Mossos al Lluçanès no serà immediata per falta de recursos

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha assegurat que la oficina de proximitat dels Mossos d'Esquadra al Lluçanès «està sobre la taula», però haurà d'esperar i no serà immediata perquè «els recursos són limitats».

Segons ha dit el titular d'interior, malgrat ser oficines petites, requereixen d'un mínim de 12 funcionaris. Fa temps que els veïns del Lluçanès reclamen una oficina dels Mossos d'Esquadra al territori per poder fer els tràmits més bàsics, i evitar així que els veïns hagin de desplaçar-se fins a Vic per denunciar els fets delictius. Segons l'alcalde de Prats de Lluçanès, hi ha molts veïns que opten per no denunciar per evitar els desplaçaments.