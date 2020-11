Una regidora de Navarcles no es presenta al jutjat pel tall a la Jonquera

La regidora de la CUP a l´Ajuntament de Navarcles, Ylènia Morros, va «desobeir» i ahir al matí es va negar a entrar els jutjats de Figueres on estava citada per declarar pel tall de Tsunami a l´AP-7 a la Jonquera l´11 i el 12 de novembre del 2019 en les protestes contra la sentència del procés. També es va negar a entrar al jutjat el regidor de la CUP a Sant Pere de Riudebitlles i conseller comarcal de l´Alt Penedès Isaac Ruana. Ahir, també estaven citats una vintena d´investigats més.

Morros -l´única bagenca citada ahir- va dir que és una decisió «conscient» perquè no reconeixen com a delicte els actes pels quals els acusen i perquè «és la forma més directa i clara de demostrar el nostre rebuig a la repressió». Una repressió, va afegir, que «té moltes cares» i que, entre elles, hi ha aquestes citacions que es repeteixen divendres rere divendres. Morros denunciava que en el marc d´aquesta «repressió», els investigats no se citen persones de zones properes per evitar que puguin crear una xarxa de suport per anar als jutjats i com des de ja fa setmanes denuncien els advocats, tampoc se´ls permet declarar per videoconferència.

El d´ahir era el segon cop que Morros no es presenta en una citació pel tall a la Junquera. El primer va ser el febrer, quan la va citar la Guàrdia Civil a la comandància de Sant Andreu de la Barca. En aquella ocasió, segons recordava ahir la mateixa Morros, la seva decisió no va tenir cap conseqüència. Ara, segons va explicar el jutge podria tornar-la a citar i si tampoc es presenta podria ordenar la seva cerca i detenció.

A les portes dels jutjats de Figueres, els investigats citats ahir van rebre el suport d´una quarantena de persones. A principi d´aquest mes, els dos primers bagencs, veïns de Cardona, que estaven citats per aquest mateix cas es van negar a declarar davant del jutge, el passat 5 de novembre. Segons Bages pels Drets Civils hi ha un total de 16 veïns de diferents municipis de la comarca citats a declarar pel tall que va tenir al límit a l´AP-7 ara fa poc més d´un any després de conèixer-se la sentència contra els líders independentistes.