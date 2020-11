Rescaten una dona que ha caigut a la Torre de Claramunt

Els bombers han rescatat una dona de 55 anys que ha patit una caiguda i s'ha donat un cop amb una pedra a la Torre de Claramunt, a la zona de Can Llupià. Arran del cop, la dona s'ha marejat. Els bombers, segons han informat fonts del mateix cos, han rebut l'avís a les 12:50h i han pogut contactar amb la dona a través de WhatsApp que els ha indicat el punt on estava. Un cop han arribat al lloc on es trobava, la dona ha estat evacuada, juntament amb efectius del SEM per via terrestre.