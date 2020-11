Detingut a Manresa un home que s'havia saltat el toc de queda i tocava timbres

La Policia Local de Manresa va detenir aquest divendres a la nit un veí de Manresa, de 37 anys i amb diversos antecedents, que va clavar una puntada de peu a un agent.

Segons han explicat des del cos policial, els fets van ocórrer a quarts d'onze de la nit, al barri de Plaça Catalunya, quan van rebre diverses trucades informant que hi havia un home, sense mascareta, que estava tocant diversos timbres de porters automàtics de la zona.

Una patrulla es va desplaçar fins a la zona de la plaça Catalunya de Manresa i van trobar l'home, qui no va saber dir el motiu de anar tocant timbres, ni per què no feia ús de mascareta ni respectava el toc de queda. Els agents van intentar identificar-lo però l'home donava noms ficticis, sempre amb connotacions sexuals. Tot d'un plegat, l'individu va donar una puntada de peu a un agent, motiu pel qual es va detenir i, més a més, el van denunciar per saltar-se el confinament nocturn i no fer ús de mascareta.