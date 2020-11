Un camió s'enfonsa davant de l'ajuntament de Sant Fruitós

Un camió grua s'ha enfonsat aquest dilluns al migdia a la plaça de l'Ajuntament de Sant Fruitós quan estava instal·lant els llums de Nadal a la zona. Aquesta no és la primera vegada que un vehicle s'enfonsa en aquesta zona, que està al mateix nivell que la carretera de Vic però que està buida per sota. Segons han explicat les mateixes fonts, aquests enfonsaments es produeixen quan els vehicles no passen just pels punts que estan preparats per suportar el seu pes. La zona que avui ha cedit són les rajoles en les quals hi havia les rodes i també uns suports del mateix camió que aguantaven el seu pes.

El camió que s'ha enfonsat aquest migdia ha estat retirat amb una grua a primera hora de la tarda.