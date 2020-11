Ensurt per un incendi al carrer Remei de Dalt de Manresa

Un incendi ha afectat un tercer pis del número 36 del carrer Remei de Dalt de Manresa. El foc s'ha originat, per causes que es desconeixen, cap a un quart de dues del migdia i a les 2 ja estava apagat, segons han informat fonts dels Bombers de la Generalitat. Segons les mateixes fonts, no constava que hi hagués persones ferides. El foc ha generat una important fumera visible des de la zona propera a aquest carrer.