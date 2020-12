Una dona de 36 anys resulta ferida en ser atropellada a Manresa

Una dona de 36 anys, veïna de Manresa, va resultar ferida lleu aquest dilluns a la tarda en ser atropellada per un vehicle al carrer de la Trieta de la capital bagenca. L'accident es va produir minuts abans de les 5 de la tarda a l'altura del número 14-16 d'aquesta via, quan un turisme, conduït per una veïna de Manresa de 58 anys, va impactar contra la víctima mentre aquesta creuava per un pas de vianants. La dona no va patir ferides greus, segons fonts policials, i va ser traslladada a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.