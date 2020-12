Denuncien un veí de Sant Vicenç per simular que li havien robat la bici i material esportiu

Els Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació de la comissaria del Bages han denunciat penalment un home de 44 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Sant Vicenç de Castellet, com a presumpte autor d'un delicte de simulació de delicte i un delicte d'estafa.

El passat 18 de novembre l'home va presentar una denúncia a la comissaria de Manresa per un robatori amb intimidació. Segons la víctima, el mateix dia cap a les 4 de la tarda es trobava fent una ruta amb bicicleta per una pista forestal quan, a l'altura de les mines de Sallent, una furgoneta amb tres individus li va barrar el pas.

De l'interior del vehicle van baixar suposadament dos homes amb pals de fusta i el van intimidar mentre li demanaven tot el que portava, incloent la bicicleta i la roba esportiva. Un cop van tenir tot el material, que estava valorat en més de 3.300 euros, els lladres van marxar ràpidament del lloc.

Arran d'aquesta denúncia, agents de la Unitat d'Investigació de Manresa van iniciar una investigació per tal d'identificar i detenir els autors dels fets.

Amb els primers indicis els agents van observar que hi havia detalls del relat del robatori que no encaixaven. Després de diverses gestions els investigadors van esbrinar que el relat que explicava el denunciant no era cert.

Davant d'això els mossos van denunciar penalment la víctima com a presumpte autor d'un delicte de simulació de delicte. També se'l va denunciar per un delicte d'estafa ja que pocs dies després dels fets havia cobrat de l'assegurança que tenia contractada per la llar.

Els Mossos d'Esquadra recorden que formular denúncies falses i simular un delicte com a mitjà per realitzar una estafa a una companyia d'assegurances està recollit en l'article 457 del Codi Penal i pot suposar la detenció del denunciat i pena de presó. Cal tenir en compte que aquestes conductes generen un cost processal important, tant de recursos policials com de judicials.

Segons informació dels Mossos, aquest any s'han instruït 13 atestats per simulacions de delicte a la Regió Policial Central.