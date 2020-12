Una plantació de cànem sense permís provoca malestar a Cardona

Una plantació de cànem per a ús medicinal sense llicència d´activitat en un gran hivernacle a Cardona ha generat malestar i preocupació entre els veïns del barri de Segalers i també al mateix ajuntament. El consistori ja ha imposat dues sancions per unes obres que s´han fet sense la corresponent llicència, segons ha explicat l´alcalde Ferran Estruch.

Veïns de la zona han explicat que un dels problemes que va generar la plantació van ser talls elèctrics ja que es va connectar a la xarxa de forma fraudulenta, cosa que van confirmar fonts d´Endesa. Les mateixes fonts han detallat que el 13 de novembre, tècnics de la companyia van fer la desconnexió de la instal·lació acompanyats dels Mossos d´Esquadra que a més van agafar mostres de les plantes. Els anàlisis de les mostres, segons fonts policials, han confirmat que es tracta de cànem i no de cànnabis. Són dues plantes de la mateixa família però el cànem, a diferència del cànnabis o la marihuana, no conté substàncies psicotròpiques o en tot cas s´hi troben en una concentració molt més baixa.

Pel que fa a les obres, Estruch ha explicat a Regió7 que el consistori va atorgar permís únicament per a la construcció de l´hivernacle. Tot i això, explica que a la finca s´hi van fer més treballs, que van aturar després que la Policia Local i els Mossos d´Esquadra els inspeccionessin. Aquestes obres sense permís van consistir en unes construccions annexes a l´hivernacle i en uns moviments de terres, associats també a l´hivernacle, i a més en unes obres a la masia. Per les obres que no tenien el permís pertinent s´han posat dues sancions de 1.500 euros cadascuna, segons Estruch. A part de les multes, també es van aturar les obres que s´havien reprès sense permís.

Respecte a la plantació, l´alcalde remarca que ara per ara no hi ha llicència per portar a terme activitat a l´hivernacle, sense descartar que aquesta pugui ser legalitzable.

Tot i això, Estruch assegura que des de l´ajuntament estaran «molt atents» i que seran «molt estrictes amb el compliment de la normativa urbanística» en una activitat que «no ha començat amb bon peu» i que ajuntament i veïns es miren amb cert recel.

A més a més, Estruch recordava que a part de l´impacte paisatgístic de l´hivernacle, la instal·lació també té un impacte lumínic, malgrat que fins ara, tots aquests llums només s´han encès en una ocasió i es preguntava sobre la seva utilitat en la plantació pel que que només s´hagin usat un cop.