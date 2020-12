Un turisme s'accidenta i surt de la via a Veciana

Un vehicle s'ha accidentat i ha sortit de la via aquest dimarts a la matinada a Veciana, a l'Anoia. La persona conductora ha resultat il·lesa, segons fonts dels Bombers. L'accident ha tingut lloc a la 1 de la matinada a la carretera BV-1001 (que uneix aquest municipi amb Calaf), al quilòmetre 9, quan el turisme ha patit una sortida de via per causes que es desconeixen.