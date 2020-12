Responsables de l'hivernacle de cànem de Cardona volen legalitzar-lo

Vista de l'hivernacle on hi ha la plantació de cànem |

Vista de l'hivernacle on hi ha la plantació de cànem | Roger Junyent

L´encarregat de la plantació de cànem industrial que hi ha en un gran hivernacle a Cardona va assegurar ahir a Regió7 que estan fent els tràmits per legalitzar la instal·lació. Tal i com publicava ahir aquest diari, la instal·lació, a la masia de Can Boïgaire ha generat malestar entre els veïns i l´ajuntament perquè van punxar l´electricitat provocant un tall als veïns de la zona, i també perquè tot i que tenir permís d´obres per fer l´hivernacle, en van fer més de les que permetia la llicència, fet que els ha suposat dues sancions de 1.500 euros.

L´home que es va presentar com a encarregat de l´espai però no va voler revelar la seva identitat va afirmar que per una banda estan fent gestions amb la companyia elèctrica per connectar-se a la xarxa de forma legal després que els tallessin els subministrament perquè s´hi havien connectat de forma fortuïta. De moment, assegura que la finca no té connexió a la xarxa i que estan produint energia amb un generador però que ja no engeguen els llums.

Pel que fa als permisos d´obres i d´activitat, l´encarregat va assegurar que ara ja no estan fent obres i que la intenció és tirar-les endavant un cop tinguin els permisos. La llicència que els havia donat el consistori era per construir l´hivernacle però es van fer també casetes annexes a aquest espai i obres a la masia que no estaven contemplades en el permís i se´ls va sancionar.

D´altra banda, la plantació de cànem per a usos industrials tampoc disposa de llicència d´activitat. En aquest sentit l´encarregat de l´espai va afirmar que fa uns dies ja va demanar als propietaris de l´espai que l´aturessin i que des de llavors, a part d´ell, ja no hi ha treballadors a la finca encara que a l´hivernacle hi ha les plantes. Els Mossos també van agafar mostres de les plantes i els anàlisis han confirmat que és cànem.