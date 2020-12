Veïns de Súria denuncien que pateixen talls de llum gairebé diaris

Endesa està treballant per determinar l´origen de microtalls elèctrics que s´ha produït de forma entre abonats de la companyia a Súria i que sospita que es produeixen en una estació elèctrica del municipi.

Segons han explicat alguns veïns a Regió7, des de fa un mes, cada 24 o 48 hores pateixen petits talls d´entre 30 segons i dos minuts. Habitualment, expliquen els veïns, tenen lloc al migdia. L´últim tall va tenir lloc aquest dilluns i va afectar principalment una zona del barri de Salipota, tot i que hi ha afectats pels talls repartits per tot el municipi.

Els veïns situen l´origen dels talls en una avaria que es va produir fa més d´un mes, el 20 d´octubre, i que fins i tot va portar a l´equip de govern municipal a fer una queixa a la companyia elèctrica. Més tard, expliquen fonts d´Endesa, el 26 d´octubre hi va haver un tall programat per fer treballs de millora. Després, diuen que els consten tres interrupcions més, dels dies 7, 8 i 10 de novembre, tots de poca durada. Aquests talls, molts menys dels que denuncien els veïns, es van originar per desconnexions automàtiques d´una línia que es va tornar a connectar. Arran d´això, diu Endesa, els tècnics van revisar la línia sense trobar-hi cap anomalia. Sospiten que el problema podria procedir d´un centre de transformació del municipi on s´hauran de fer millores.

Pel que fa als abonats, a la farmàcia Massó, del carrer Pompeu Fabra, asseguren que els talls els generen problemes amb el sistema informàtic, ja que se´ls apaga i no poden tornar a treballar fins que es s´engega de nou. Al mateix carrer, David Garcia del Bar Copi, explica que les interrupcions també els generen problemes i que el dia que el tall es va allargar 16 hores no van poder servir esmorzars.

Un altre testimoni afirma que aquests talls estan provocant problemes entre els veïns perquè «es desprogramen aparells elèctrics i que també es troben amb calderes que no es tornen a posar en marxa amb el perjudici que això implica si la persona no està a casa o no se n´adona». També posen de manifest que quan truquen a la companyia elèctrica per queixar-se no els donen resposta.