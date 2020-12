Els Bombers rescaten un espeleòleg ferit al massís del Garraf

Els Bombers de la Generalitat van rescatar aquest dimarts a mitjanit un espeleòleg ferit que havia caigut per una cavitat en una gruta del massís del Garraf (Barcelona), a l'interior de la ruta de l'Avenc de l'Esquerrà, a Olesa de Bonesvalls (Barcelona), on havia accedit amb tres persones més.

En un comunicat aquest dimecres, els Bombers han explicat que l'home, de 48 anys, va patir una fractura oberta a la cama en caure des d'una altura d'uns dos metres mentre feia la ruta amb tres persones més, i que ha sigut evacuat a l'Hospital Mútua de Terrassa (Barcelona) en ambulància.

El rescat ha tingut una «gran dificultat», ja que el ferit estava a uns 150 metres de profunditat, per això els operatius del GRAE (Grup d'Actuacions Especials), juntament amb personal mèdic del Grup de Rescat i Intervenció del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i del Grup d'Emergències Mèdiques (GEM), i el suport de Bombers de Barcelona i els Mossos d'Esquadra, han hagut de fer grups de treball al llarg del recorregut fins on es trobava l'accidentat per poder evacuar-lo de forma segura.

Per assistir el ferit, han muntat instal·lacions al llarg de la gruta i, mitjançant contrapesos, han anat superant tot el tram fins a poder extreure'l finalment a l'exterior.

El dispositiu ha estat format per 14 dotacions dels Bombers de la Generalitat amb el GRAE, Grup d'Emergències Mèdiques (GEM) i Grup de Recolzament Logístic (GROS); personal mèdic del SEM; efectius de Bombers de Barcelona (dues dotacions i una ambulància); efectius de la Unitat d'Intervenció en Muntanya i de la Unitat de Subsòl dels Mossos, i voluntaris del Grup d'Espeleosocors de la Federació Catalana d'Espeleologia.