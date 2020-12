Denuncien un veí de Martorell per conduir drogat i en sentit contrari durant més de 8 quilòmetres a l'A-2

Els Mossos van aturar dissabte passat un home que va conduir més de vuit quilòmetres en sentit contrari per l'A-2. L'home, de 52 anys, nacionalitat espanyola i veí de Martorell va donar positiu en drogues. Els fets van tenir lloc cap a les 2.00 hores, quan els agents van saber que diversos vehicles s'havien creuat amb un turisme que circulava en sentit contrari a l'A-2, a l'altura de Martorell. Un dels usuaris, un agent fora de servei, va haver de maniobrar bruscament per no col·lidir frontalment. Aquest mateix agent va fer un canvi de sentit a la sortida més propera, en sentit Barcelona, es va posar en paral·lel a l'infractor, fent-li senyals intentant que s'aturés però el conductor va continuar en sentit contrari més de 8 quilòmetres.

Finalment, una dotació de l'Àrea Regional de Trànsit va aconseguir aturar el vehicle a l'altura de Castellbisbal, sense que es produís cap accident. El conductor del vehicle va donar negatiu en la prova de detecció d'alcohol i positiu en drogues, concretament en tetrahidrocannabinol (THC), el component psicoactiu de la marihuana, cocaïna i opiacis. En el moment de la infracció plovia de forma intensa.

L'infractor va ser denunciat penalment i en els propers dies serà citat pel jutjat de Rubí per un delicte contra la seguretat del trànsit per conducció temerària i per conduir sota els efectes de les drogues.