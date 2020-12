Igualada ha interposat 80 denúncies en una setmana per incompliment de les mesures sanitàries

La Policia Local d'Igualada ha interposat 80 denúncies en la primera setmana de desescalada en les restriccions sanitàries arran de la pandèmia. Segons ha informat l'Ajuntament, la majori de les sancions a han estat per no dur mascareta (26) i incomplir les restriccions de mobilitat relatives amb el toc de queda (37). A banda s'han imposat 11 per incompliment del nombre màxim de persones i sis a establiments per incomplir la limitació d'aforaments. Per aquesta raó la tinenta d'alcalde, Carlota Carner, ha fet una crida a "fer les coses bé" i a "la prudència". També ha volgut deixar clar que la Policia Local "vetllarà per minimitzar els comportaments de risc".