Condemnen Althaia i Salut a pagar 120.000 euros per una negligència

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha condemnat Althaia i el Servei Català de la Salut (SCS) a indemnitzar una pacient amb 120.000 euros per una negligència mèdica pel retard en un diagnòstic i la mala col·locació d´una pròtesis.

Els fets es remunten al 2014, quan el 7 de juny la dona va anar a urgències de Sant Joan de Déu perquè tenia dolor a la cuixa que li impedia caminar. Li van fer radiografies i li van receptar analgèsics, però la pacient va haver de tornar tres cops més a urgències obtenint sempre diagnòstics diferents. Finalment, el 22 de juliol li van diagnosticar una fractura transcervical del fèmur esquerre que va motivar una primera intervenció quirúrgica en aquella data, quan li van posar una pròtesis. El 12 de gener del 2015 va haver de ser operada de nou perquè la pròtesis es va enfonsar ja que s´havia col·locat «de forma negligent».

En la sentència, a la qual ha tingut accés Regió7, el TSJC assegura que pel dolor de la pacient «des del primer dia, no era difícil ni complicat determinar que el dolor no mostrava indicis de lumbàlgia, ni ciàtica», tal com van diagnosticar els professionals mèdics. En aquest sentit el tribunal retreu que els metges que no tinguessin en compte que la pacient patia osteoporosi, fet que facilita la fractura del fèmur, una lesió «compatible amb el dolor» expressat per la dona, que ha estat representada pel bufet Matamala de Manresa. El tribunal afegeix que «el retard tan considerable [de 44 dies] va empitjorar el quadre clínic de la pacient». La sentència també insisteix en què «no és admissible que la pacient es veiés obligada a anar en quatre ocasions al centre hospitalari perquè es descobrís la causa del dolor que patia, el que unit a a altres decisions de dubtosa efectivitat, van contribuir a la situació actual en què es troba», arran d´aquests fets, la dona -abans independent- és totalment depenent en el dia a dia i no pot caminar per si sola.

La sentència determina que Althaia i el SCS han d´indemnitzar la pacient amb 120.000 euros més els interessos legals generats des del moment de la interposició de la denúncia. Tot i això, serà la companyia asseguradora qui assumirà aquesta quantitat.

En un primer moment, aquest cas va ser desestimat pel jutjat contenciós administratiu 15 de Barcelona, però ara el TSJC ha donat la raó a la demandant representada per l´advocat Jordi Matamala, en una sentència que ja és ferma.