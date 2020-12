S'incendia la xemeneia d'un habitatge a Avià

Ensurt per l'incendi d'una xemeneia aquest dimecres al vespre en un habitatge a Avià, a la carretera del Molí del Castell. El foc es va declarar a les 20.04 h en encendre's el sutge de la llar de foc. Quan els Bombers van arribar, amb dues dotacions, ja no hi havia flama perquè els inquilins l'havien pogut apagar. Van fer una revisió amb càmera tèrmica de la instal·lació per evitar la revifada del foc i a 3/4 de 9 del vespre van donar el servei per finalitzat. No hi va haver persones ferides ni danys materials greus.