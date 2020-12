Enxampat quan estava robant a l'interior d'un cotxe a Manresa

La Policia Local de Manresa ha detingut aquesta matinada un veí de Manresa de 19 anys que ha estat enxampat quan presumptament robava a l'interior d'un vehicle al carrer Trieta de la capital del Bages. El jove està imputat per un delicte de robatori amb força i se l'investiga per diversos robatoris a la mateixa zona i amb el mateix procediment els darrers dies. El detingut té diversos antecedents per delictes contra el patrimoni.

Els fets van ocórrer a quarts de tres de la matinada, quan un veí del carrer Trieta va trucar a la sala del 092 informant que havia sentit un cop, com de vidres trencats al carrer, i que estava veient un llum de lot que es movia a l'interior d'un vehicle estacionat.

D'immediat van presentar-se diverses patrulles al lloc dels fets, on van sorprendre el jove encara dins d'un vehicle que tenia trencat el vidre d'una finestra. Molt a prop d'aquest vehicle van trobar un altre, també amb el vidre rebentat. Al jove se li van ocupar objectes presumptament sostrets a aquest i d'altres vehicles.