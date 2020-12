Un conductor s’enfronta a dos anys de presó per un xoc mortal a Balsareny

La fiscalia demana una pena de dos anys de presó per a un conductor implicat en un accident mortal a la C-16, a Balsareny. El ministeri públic acusa l´home d´un delicte d´homicidi imprudent, en el qual va morir el conductor d´una furgoneta adaptada, que és l´altre vehicle implicat en el xoc.

L´accident va tenir lloc l´11 de novembre del 2017, cap a dos quarts d´una del migdia, al punt quilomètric 71 de la C-16, al terme municipal de Balsareny.

Segons consta en l´escrit d´acusació provisional de la fiscalia, que cita l´atestat de l´accident, l´acusat circulava, amb la velocitat adequada, pel carril d´acceleració adjacent a la calçada en sentit Barcelona i quan es disposava a incorporar-se a l´autovia, va veure que s´hi apropava una furgoneta. Va fer una maniobra evasiva però va xocar contra la barrera de seguretat de la carretera. Tot seguit i sense reduir la velocitat ni assegurar-se que el carril estava lliure, diu el fiscal, l´acusat va incorporar-se a l´autovia, moment en el qual la furgoneta, que circulava pel carril esquerra, el va envestir a l´alçada de la porta del conductor. Com a conseqüència del xoc, el vehicle de l´acusat va impactar de nou contra la tanca de seguretat, fins que l´acusat va poder aturar el vehicle.

Per la seva banda, diu el fiscal, l´altre conductor, el de la furgoneta adaptada, va perdre el control del vehicle i va acabar impactant amb la tanca de formigó que separa els dos sentits de circulació de l´autovia.

Arran dels diferents impactes que va rebre aquest conductor, que també viatjava acompanyat, va patir diverses fractures que li van acabar provocant una insuficiència respiratòria que li va acabar provocant la mort.

Per aquests fets, el fiscal acusa el conductor del primer vehicle d´un delicte d´homicidi per imprudència greu comès amb un vehicle a motor. Tot i això no reclama cap indemnització per als familiars de la víctima, ja que aquests tampoc reclamen.

El judici està previst que celebri dilluns de la setmana que ve al matí al jutjat penal número 1 de Manresa.