Crema una xemeneia al carrer Jaume Balmes d'Avinyó

Ensurt per l'incendi d'una xemeneia aquest dissabte a Avinyó, al carrer Jaume Balmes número 11. Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís de l'incendi a les 15.37 i hi han enviat tres dotacions. Quan han arribat, han pogut comprovar que els mateixos propietaris hi havien tirat un extintor i havien sufocat l'incendi, que no ha causat cap afectació personal. Els Bombers han acabat de rematar la feina i han extingit definitivament el foc.