Condemnat a un any de presó per tenir 60 plantes de marihuana a Castellgalí

Un veí de Castellgalí, Miguel Ángel O. D., ha acceptat una condemna a un any de presó i a pagar 3.313 euros de multa per tenir una plantació de marihuana al seu domicili. Segons consta en la sentència, dictada pel jutjat penal 1 de Manresa i que és fruit d´una conformitat entre l´acusació pública i la defensa de l´acusat, aquest tenia un cultiu amb un total de 60 plantes de marihuana a la casa del poble on residia.

Segons explica la sentència, les 60 plantes de marihuana van ser intervingudes al domicili de l´acusat pels Mossos d´Esquadra el 31 d´agost del 2018. L´objectiu de l´acusat era destinar les plantes a la seva distribució i venda a tercers.

Les plantes que es van intervenir en l´escorcoll del 31 d´agost de fa dos anys, diu la sentència, tenien un pes brut de 21,21 quilograms i amb una massa neta total de 617,1 grams de substància activa i amb un valor de 5,737 euros per gram. Això fa, diu la sentència, que la marihuana intervinguda al domicili de l´acusat a Castellgalí tingués un valor al mercat il·lícit de 3.313 euros, que és la multa que haurà de pagar l´acusat.

A part de les plantes de marihuana, en l´escorcoll al domicili de l´ara ja declarat culpable també hi van trobar làmpades halògenes, ventiladors, extractors d´aire, humidificadors i diferents eines i materials utilitzats per al conreu de les plantes.

En ser fruit d´un acord amb el ministeri públic, la sentència que condemna el processat per un delicte contra la salut pública ja és ferma.

De totes formes, el condemnat evitarà l´entrada a la presó si no comet cap delicte en el termini de dos anys, ja que la pena que li ha estat imposada és inferior als 24 mesos. A part de la pena privativa de llibertat, a l´acusat també se li ha imposat una multa de 3.313 euros. Haurà de pagar aquesta quantitat de forma fraccionada en un total de 24 mensualitats. En el cas que no pagui la multa, el sentenciat haurà de complir una condemna d´un mes de presó.

A més a més, l´ara ja declarat culpable també haurà d´assumir el pagament de les costes processals del judici.

Inicialment, la fiscalia demanava per al processat una condemna a tres anys de presó, el triple del que se li ha acabat imposant.

En l´àmbit econòmic, el ministeri públic també reclamava la imposició d´una multa econòmica de 6.700 euros a l´acusat, més del doble de la sanció que han acabat pactant.