Ingressen a presó quatre homes detinguts en un comís de 60 kg d'haixix a Martorell

Agents dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Martorell van detenir dimecres passat quatre homes de nacionalitat espanyola, d'edats compreses entres els 27 i els 44 anys, veïns de la mateixa localitat i de Barcelona, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública en la vessant del tràfic de substàncies estupefaents.

Els fets van tenir lloc la tarda del dimecres 2 de desembre quan una patrulla de paisà de la unitat d'investigació va observar com un individu circulava per l'interior d'un pàrquing públic a Martorell en actitud d'espera, sense arribar a estacionar en cap plaça tot i que n'hi havia moltes de lliures. Finalment l'individu va estacionar la seva furgoneta i va estar parlant una llarga estona per telèfon mòbil. Posteriorment, va arribar al pàrquing una altra furgoneta conduïda per un home al qual els investigadors van reconèixer com un veí de la ciutat amb antecedents per tràfic de drogues. Una vegada els dos conductors van contactar visualment van portar les respectives furgonetes fins a un tercer furgó estacionat en una altre punt del mateix aparcament i hi van estacionar al costat, a molt poca distància, amb l'objectiu de facilitar el traspàs entre les seves càrregues i limitar el camp visual de les seves activitats. Un dels dos homes que esperaven en la tercera furgoneta també va ser reconegut pels investigadors com un altre veí de Martorell amb antecedents per tràfic de drogues. A continuació, els investigadors van veure com els quatre homes reunits al pàrquing obrien les portes laterals dels vehicles i introduïen tres paquets de petit format entre els vehicles estacionats, així com el que semblava un pagament per la mercaderia intercanviada, sempre amb actitud vigilant i intentant amagar en tot moment tots els seus moviments.

Davant l'evidència que s'estava cometent un il·lícit penal, expliquen els Mossos, els investigadors van identificar-se com a policies i els van identificar. Com a resultat de l'escorcoll dels homes es va intervenir un total de 3.500 euros en efectiu. Quan els investigadors van escorcollar la furgoneta que conduïa el primer home, presumpte distribuïdor de l'haixix, van trobar la furgoneta carregada de planxes de fusta. En una observació exterior res feia sospitar que si es movien les tres primeres làmines de fusta es deixava lliure l'accés a un compartiment ocult a l'interior del palet on hi havia amagada una destacable quantitat de paquets d'haixix. En total els investigadors van intervenir un total de 60 quilograms d'haixix que tindrien un preu de 330.000 euros al mercat il·lícit. Els investigadors van detenir els quatre homes com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública en la vessant del tràfic de substàncies estupefaents. Els quatre detinguts van passar a disposició judicial i el Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Martorell va decretar el seu ingrés a presó.