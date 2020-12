Apareix una granada de la guerra civil en una excavació arqueològica a Calders

En les excavacions al Puig de Calders han trobat una granada de mà de la guerra civil que en el seu moment va quedar a la zona i no va arribar a explotar. La troballa de l´artefacte que durant dècades ha estat amagat de la vista de tothom es va fer divendres passat al matí mentre s´estaven fent unes excavacions arqueològiques a les restes de la masia que hi havia hagut a la zona, segons explicava ahir l´alcalde del municipi Eduard Sànchez.

Al trobar la munició i al sospitar que encara podia contenir càrrega explosiva, l´element va quedar custodiat al mateix lloc pel vigilant municipal. La granada va estar allà fins que cap a les sis de la tarda hi van arribar els artificiers dels TEDAX dels Mossos d´Esquadra que ja havien estat alertats al migdia i que el van recollir per fer-lo explotar en una pedrera, segons van explicar fonts del cos policial. A més, davant d´aquesta troballa es va passar un detector de metalls per la zona que va descartar la possible presència de més elements explosius al voltant del punt on es va trobar la granada.

Pel que fa a l´origen de l´artefacte, l´alcalde explicava ahir que tot fa suposar que la granada trobada la setmana passada al Puig hi va quedar després del pas de les tropes republicanes per la zona. I és que al Puig, durant la retirada de l´exèrcit republicà en el marc de la guerra civil, el 1939, s´hi va instal·lar un campament provisional. Es tracta d´un punt privilegiat i estratègic ja que des d´aquí hi ha unes vistes molt importants cap a la zona d´Artés i també cap als Pirineus.

Al Puig, que ara ja forma part del casc urbà de Calders, hi ha també les restes d´una antiga masia que va quedar abandonar a principis del segle passat i finalment va quedar en un estat ruïnós. Ara s´hi ha fet la primera fase d´unes excavacions arqueològiques que han posat diferents elements al descobert com antigues tines de la casa i una premsa de vi, entre altres elements.