S’enfronta a cinc anys de presó per trencar les dents a un home a Vilanova del Camí

Un acusat s´enfronta a una pena de cinc anys de presó per trencar les dents a un altre home al qual li va clavar un cop de puny a la boca en el marc d´una discussió que va tenir lloc a Vilanova del Camí. Arran de l´agressió, la víctima va perdre diverses dents, tant de part superior de la dentadura com de la inferior.

Segons consta en l´escrit d´acusació provisional de la fiscalia, els fets van passar cap a les 6 de la tarda del dia 9 de maig del 2016. Aquella hora, segons explica el ministeri públic, l´acusat, J. S. M., hauria iniciat una discussió amb la víctima. En el marc d´aquesta disputa, el processat, que va actuar «guiat per l´ànim de menyscabar la integritat corporal» de la víctima, li va clavar un cop de puny a la boca. Com a conseqüència de l´agressió, segons detalla el ministeri públic, la víctima va patir lesions consistents en la pèrdua de les dents incisives superiors i inferiors i una incisiva lateral inferior. Aquestes últimes li van haver de ser retirades en el marc d´una intervenció quirúrgica. A més a més, la víctima també va perdre de la mobilitat de la incisiva lateral superior. A part de les seqüeles que li han quedat, l´agredit també va necessitar dues setmanes per recuperar-se de les lesions provocades per l´agressió.

Per aquests fets el ministeri públic acusa el processat de ser l´autor d´un delicte de lesions. Per aquest delicte, el fiscal demana que s´imposi una condemna de cinc anys de presó per a l´acusat.

A més a més, en concepte de responsabilitat dicivil, el ministeri fiscal demana que el processat indemnitzi la víctima del cop de puny a la cara amb un total de 4.565 euros més els interessos legalment establerts que s´han generat des del moment que es va produir l´agressió fins a l´actualitat. De la quantitat dictaminada per la fiscalia, 465 euros són per les lesions que li va ocasionar i els 4.100 euros restants són en concepte de les seqüeles que li han quedat a la víctima arran de l´agressió. En aquest sentit, el fiscal també sol·licita que s´obri una peça separada de responsabilitat civil per assegurar que l´acusat fa front a les responsabilitats pecuniàries derivades dels fets.

La vista oral del judici per aquest cas està previst que se celebri demà a dos quarts d´11 del matí a la secció tercera de l´Audiència Provincial de Barcelona.