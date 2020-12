Bages pels Drets Civils demana l'amnistia pels encausats pel procés

L'entitat Bages pels Drets Civils ha reivindicat una amnistia per a tots els encausats en el marc del procés independentista. L'entitat que dona suport als represaliats pel procés ha presentat aquest dimecres al matí la seva nova imatge a Manresa en una roda de premsa en la qual ha demanat que acabi la persecució judicial i policial als independentistes.

D'altra banda, l'entitat ha recordat que un total de 16 bagencs han estat o seran citats pels jutjats pel tall de l'AP-7 a la Jonquera en el marc de les protestes post-sentència. Fins ara sis persones de la comarca han estat citats, l'últim dels quals aquest mateix dimecres al matí als jutjats de Figueres. Segons ha explicat Pere Bascompte, de l'entitat Bages pels Drets Civils, els citats fins ara o no han comparegut davant del jutge o bé hi han comparegut però s'han negat a declarar.

Entre els encausats que ja han estat citats fins ara hi ha veïns de Cardona, Manresa, Sallent i Navarcles, entre d'altres municipis de la comarca.

A més a més, Bages pels Drets Civils està impulsant mocions de suport als encausats a diferents ajuntaments de la comarca, en especial en aquells on hi ha persones citades pel tall de l'AP-7 en el marc de la protesta convocada per Tsunami Democràtic. De moment, han aprovat mocions els plens de Manresa, Navarcles i Navàs, amb un «ampli suport», ha dit Bascompte.

D'aquest tall, Bascompte també ha destacat la forma com s'han fet les identificacions per part de la Guàrdia Civil i la policia espanyola, que han acabat amb un procediment amb unes 200 persones encausades mentre que els 11 identificats per la policia francesa no han estat citats en cap causa.

Els encausats bagencs reben el suport jurídic d'Alerta Solidària i també d'advocats de la comarca.