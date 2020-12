Uns 300 dels 500 inscrits inicien les proves per ser policia local a Manresa

Un total de 303 aspirants dels gairebé 500 inscrits es van presentar ahir als dos pavellons del Congost de Manresa per fer les proves per accedir a una de les set places d´agent que ha convocat la Policia Local de Manresa. D´aquestes places, dues estan reservades per a dones mentre que hi ha dues places més per agents d´altres cossos policials.

La prova que es va fer d´ahir consistia en un test psicotècnic de tres hores. Els qui el superin hauran de fer proves de coneixements i físiques i els qui obtinguin els millors resultats, aconseguiran una plaça al cos policial però abans de la incorporació definitiva hauran de fer un curs de formació a l´escola de policia que s´iniciarà el proper 25 de gener -si la pandèmia no fa canviar- per després incorporar-se al cos en període de pràctiques.

Ahir, el regidor de seguretat ciutadana de Manresa, Joan Calmet, celebrava que «s´hagi pogut fer aquesta convocatòria» que permet «recuperar mica en mica el nombre d´efectius necessaris per una ciutat com la nostra» tot recordant que ara la Policia Local no arriba al centenar d´agents, malgrat que n´hi havia arribat a haver uns 120 que són els que el regidor considera «necessaris».

Per la seva banda, el sotscap del cos, Miquel Martínez, recordava la campanya de la convocatòria de l´any passat que es va fer l´any passat per incorporar dones al cos policial i que aquest any s´hagi pogut reflectir a les bases del procés selectiu.

La darrera convocatòria de places d´agent de Policia Local de Manresa es va fer l´any passat. David Carballar i Esteve Àlvarez van superar les proves i ara ja estan incorporats al cos.

Àlvarez explica que «com un metge o un infermer és és una feina molt vocacional, de contacte amb la gent» i que és «un cúmul d´experiències» que Carballar defineix com a «molt versàtil» que permet estar en contacte amb tota la realitat social. Asseguren que la seva feina va molt més enllà del que es veu en les pel·lícules i que d´estar fent un patrullatge preventiu, de cop, es pot activar un servei que pot anar des d´un incendi o un accident, a un robatori o un conflicte veïnal.

Al recordar les proves que tots dos van superar l´any passat, Carballar explica que va requerir molta preparació, amb psicòlegs pels testos psicotècnics, preparador físic per les proves físiques i molt d´estudi per la part de coneixements, a la qual Àlvarez també hi afegeix que en el seu cas va tenir «una mica de sort» perquè les preguntes que van sortir era del temari que ell havia estudiat «més específicament», sentencia l´agent.