Grava com l'agredeixen a Manresa gràcies a les càmeres del cotxe

Les càmeres d'un Tesla van captar l'agressió que va patir el seu propietari a l'aparcament del Carrefour de Manresa. El propietari del vehicle explica que a les places d'aparcament reservades per a vehicles elèctrics hi havia estacionat un cotxe de combustió.

El propietari del Tesla assegura que quan va retreure al conductor d'aquest vehicle perquè hi havia aparcat allà, aquest va intentar agredir-lo, com es pot veure en el vídeo registrat amb les càmeres del vehicle elèctric, amb una eina pensada per canviar les rodes. La víctima assegura que finalment només té ferides de la caiguda gràcies al fet que la gent que hi havia al voltant van aconseguir subjectar l'agressor.

L'agredit afegeix que el presumpte agressor va fugir però que se l'ha pogut identificar gràcies a les imatges captades pel Tesla, que disposa de diverses càmeres que graven contínuament el què passa al seu voltant.