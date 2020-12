Front comú contra la inseguretat al carrer de la zona de l'Oms i de Prat

Representants d´una desena d´entitats i associacions de les Escodines van acordar ahir fer front comú contra la inseguretat que hi ha a la zona de l´avinguda Francesc Macià i als voltants del carrer i de l´escola l´Oms i de Prat. Entitats i veïns assenyalen el consum d´alcohol al carrer i el tràfic de drogues com les principals causes d´aquesta inseguretat i reclamen solucions a un problema que, diuen, ja fa alguns anys que s´arrossega. A més, destaquen que a la zona hi conviuen moltes persones de col·lectius vulnerables com infants, gent gran i persones amb problemes de salut mental, entre d´altres.

Ahir al vespre, convocats per l´Associació de Veïns de les Escodines, es van reunir representants d´Althaia, l´escola i l´AMPA de l´Oms i de Prat, la llar d´infants El Picarol, la fundació Tomàs Canet, Mutuam i la Cova a més de la Federació d´Associació de Veïns.

Les persones que beuen alcohol al carrer i generen aldarulls es concentren en una zona on hi ha bancs de l´Avinguda Francesc Macià molt propera a l´Oms i de Prat. Una veïna del bloc de davant els bancs i mare d´alumnes de l´escola il·lustrava la situació explicant que el seu fill d´11 anys que «només ha de travessar el pas de vianants, em demana que el vagi a buscar perquè té por». Aquestes persones, diuen els veïns, compren alcohol barat en una botiga de la zona i després el consumeixen al carrer provocant aldarulls i enfrontaments. La mateixa veïna afegia que han avisat reiteradament a la policia, que va al lloc però que quan els agents marxen, les persones conflictives hi tornen.

Des de l´escola Oms i de Prat posaven de manifest que els alumnes «han de veure coses desagradables com baralles, trobar-se vidres trencats» i que els infants més grans també s´adonen de l´existència de tràfic de drogues. Precisament aquesta és una qüestió que genera malestar a Mutuam, una residència on hi ha persones grans però també joves amb problemes de salut mental i que segons asseguren, alguns han estat víctimes de robatoris, amenaces i alguna empenta ja que es troben amb traficants a les portes de la mateixa residència. També van expressar el seu malestar des de la llar d´infants el Picarol, al mig del Parc de Sant Ignasi. Explicaven que hi ha persones amb gossos perillosos i que el parc cada cop està més deixat fins al punt que fa unes tres setmanes hi van arribar a trobar una xeringa, «cosa que fa molt que no passava»,.

Al final de la trobada, les entitats van acordar fer més pressió i anar units en la reivindicació de més seguretat davant l´ajuntament. També es van posar sobre la taula altres propostes com per exemple accions per recuperar l´espai públic que ara ocupen aquestes persones que trafiquen o beuen alcohol.