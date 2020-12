Detinguda per agredir i robar un avi a Igualada

Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona de 34 anys, de nacionalitat espanyola i veïna d'Igualada, acusada d'un robatori amb violència i intimidació a un home d'edat avançada a Igualada.

Segons ha explicat el cos policial, pels volts de les set de la tarda del passat dimecres es va produir un robatori violent a l'avinguda Caresmar d'Igualada.

Un home d'edat avançada, que caminava per la zona, va ser abordat per una dona que li va demanar diners. Davant la negativa, la detinguda presumptament el va empentar fins a fer-lo caure al terra. Seguidament li va agafar la cartera i li va prendre els diners que portava. La dona va fugir ràpidament quan un testimoni li va recriminar l'acció. Aquesta persona va auxiliar l'home i va alertar al telèfon 112.

En tenir coneixement del robatori es va muntar un dispositiu de recerca per la zona. Una patrulla de mossos de paisà va localitzar una dona que coincidia plenament amb la descripció donada per la víctima. Un cop identificada, va quedar detinguda per la seva presumpta relació amb el robatori violent.

Poc després de la detenció els investigadors van tenir coneixement que aquell mateix dia la sospitosa va intentar robar un telèfon mòbil a un treballador d'un establiment de la mateixa avinguda.

La detinguda, que té antecedents per fets similars, estava previst que passés disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia d'Igualada aquest divendres.