Un ultra reconeix l'agressió a un veí independentista d'Oló el 2018

Un membre de Brigada Tarrasa ha reconegut aquest matí que va agredir un veí independentista de Santa Maria d'Oló la nit del 16 de juny del 2018, en el judici pels fets que aquest matí s'ha celebrat als jutjats de Manresa, segons ha explicat l'advocat de la víctima, David Casellas. L'acusat s'enfronta a una multa de 900 euros i a una indemnització a l'agredit de 1.000 euros per danys psicològics per un delicte lleu de lesions.

En el judici, al qual no s'hi ha deixat accedir als mitjans de comunicació, l'acusat ha reconegut que va clavar tres cops de puny a la víctima. Per justificar els fets, sempre segons ha explicat Casellas, l'acusat ha argumentat que l'havien increpat i l'havien estat provocant mentre ells retiraven llaços grocs i simbologia independentista que consideraven ofensives en exercici de la seva llibertat d'expressió.

Casellas ha explicat també que l'agressió ha estat provada amb vídeos i que un informe forense demostra que la víctima va patir estrès post-traumàtic a causa de l'agressió.

També hi havia una denúncia per agressió per part de Brigada Tarrasa, però segons ha explicat Casellas, aquesta ha quedat descartada perquè es presentava contra un autor desconegut.

D'altra banda, el mateix advocat considera que els fets haurien d'anar més enllà d'un delicte lleu de lesions ja que en la seva opinió hi ha un delicte d'odi. Tot i que durant la instrucció van demanar que es tingués en compte aquest fet, es tracta d'una circumstància que va quedar descartada.