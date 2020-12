Una menor de Manresa denuncia que ha estat ciberassetjada sexualment dos cops

Una menor manresana, de 17 anys, ha denunciat el ciberassetjament sexual que ha rebut a través d´Instagram en dues ocasions al llarg d´aquest mateix any.

La jove, amb la qual ha pogut parlar Regió7, ha explicat que el primer cop que li va passar va ser el mes de març, una setmana després d´iniciar-se el confinament, quan la van afegir en una conversa d´un grup d´Instagram.

El grup havia estat creat per un perfil anònim que portava el pes de la conversa amb un altre perfil, mentre que la resta de membres no hi intervenien. En la conversa, diu la jove, un la presentava com «la seva puta» i preguntava per quin preu la comprarien i que especifiquessin què li farien, fins i tot parlant de si la violarien. A més, en el xat hi van publicar fotografies seves editades.

I la setmana passada, la situació es va repetir. La noia explica que era a classe a l´institut quan la van agregar a un grup, també creat per un perfil anònim que, juntament amb un altre perfil, portava el pes de la conversa. De nou, hi havia comentaris similars al xat anterior on un perfil deia «ara us presentaré una puta que és clienta meva», i afegia que si explicaven el que li farien, la tindrien «gratis». Després, els autors del xat, diu la noia, esborren les converses i el grup, encara que ella va fer captures de pantalla.

En les dues ocasions, explica la jove, ha presentat denúncia davant dels Mossos d´Esquadra. Tot i això, assegura que el mes de març la primera resposta que es va trobar de l´agent va ser que era millor que denunciés el perfil a la mateixa xarxa social. Finalment, però, ho va acabar denunciant.

En la segona ocasió, també va dirigir-se als Mossos d´Esquadra per denunciar els fets i la menor diu que l´agent que la va atendre en un primer moment li va recomanar que eliminés els seus comptes de les xarxes socials. Finalment, però, la va atendre una agent que li va mostrar empatia i va acabar formalitzant la denúncia per un delicte contra la llibertat sexual. La jove també ha fet públics els fets a través de les xarxes socials, on ha rebut nombroses mostres de suport.