Trenca el toc de queda a Manresa i el detenen per una ordre judicial pendent

La Policia Local de Manresa va detenir aquest dilluns a la matinada un jove veí de Manresa que havia trencat el confinament nocturn i tenia una ordre de recerca detenció pendent per part d'un jutjat de Barcelona.

Segons ha explicat el cos policial, al voltant de les 2 de la matinada, una patrulla va identificar un jove de 19 anys a l'alçada del número 27 del carrer Circumval·lació.

Quan els agents van procedir a denunciar-lo per estar a la via pública durant l'horari no permès arran de les mesures decretades per a la contenció de la pandèmia de la covid-19, els policies van saber que aquesta persona tenia un requeriment judicial de recerca i detenció.

Per aquest motiu, els agents van procedir al seu arrest i tot seguit el van traslladar fins a les dependències dels Mossos d'Esquadra de la capital del Bages perquè el detingut passés a disposició judicial.