Dues persones ferides, una en estat crític, per una deflagració en un pis a Manresa

Dues persones han resultat ferides, una d'elles en estat crític, per una deflagració en un pis a Manresa mentre manipulaven productes de neteja a la cuina. L'accident ha tingut lloc aquest diumenge minuts abans de les 9 del vespre en un habitatge al carrer de Sant Cristòfol, segons informació dels Bombers, que han enviat dues dotacions al lloc dels fets malgrat que quan hi han arribat ja no hi havia incendi.



El SEM ha desplaçat quatre unitats al lloc de l'incident i ha atès dues persones ferides per cremades provocades per la deflagració, una dona en estat crític i un home lleu, segons fonts del cos d'emergències. Els dos han estat traslladats a l'hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona.





