Crema una barraca i la vegetació del voltant a Olesa de Montserrat

Els Bombers de la Generalitat han extingit aquesta matinada de dimarts l'incendi d'una barraca per guardar eines i la vegetació que l'envoltava a Olesa de Montserrat. El foc s'ha declarat a les 4.16 h a les proximitats de la C-55 i el cos d'emergència ha traslladat una dotació al lloc dels fets. No hi ha hagut cap desallotjat ni cap ferit a causa de l'incendi.