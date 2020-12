La ferida per la deflagració d'un pot de gel hidroalcohòlic segueix en estat molt greu

La dona de 75 anys que aquest diumenge al vespre va resultar ferida per l´explosió d´una ampolla de gel hidralcohòlic a Manresa continuava ahir al migdia ingressada a l´hospital de la Vall d´Hebron en estat molt greu, segons van informar fonts hospitalàries. La dona va ser trasllada en aquest hospital després de patir l´accident. La dona va patir cremades de segon grau en diferents parts del cos i el seu marit, de 76 anys, va patir cremades de segon grau a les mans.



Tot apunta que les ferides les va provocar l´explosió d´un pot de gel hidroalcohòlic que estava molt a prop d´una font de calor, a la cuina, segons els Mossos d´Esquadra. El seu marit va ser traslladat a l´hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, i no a la Vall d´Hebron com s´havia informat en un primer moment, d´on va ser donat d´alta el mateix dia després de atès pels professionals mèdics.

La deflagració es va produir diumenge, poc abans de les 9 del vespre, en un pis del número 16 del carrer Sant Cristòfol.

D´altra banda, Claudi Puig, marit de la víctima mortal de l´incendi de dilluns a Sant Joan de Vilaotrrada -Maria Lluïsa Pujol-, ahir al migdia continuava ingressat a l´hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. L´home va ser ingressat per inhalació de fum i cremades. En el mateix incendi, el seu fill i la seva neta també van haver de ser atesos pels serveis mèdics, el QUAP de Manresa, i van ser donats d´alta el mateix dilluns.