A judici per simular un robatori per cobrar 300.000 euros de l’assegurança

El judici està previst per avui al matí a l’Audiència Provincial de Barcelona

El judici està previst per avui al matí a l’Audiència Provincial de Barcelona

L´Audiència Provincial de Barcelona jutjarà aquest matí un bagenc que està acusat de simular un robatori per tal de cobrar una indemnització de 300.000 euros per part de la companyia asseguradora. El fiscal li demana una condemna a 11 mesos de presó, així com també una multa de 900 euros i que indemnitzi l´asseguradora amb un total de 2.498,6 euros.

Segons explica el fiscal, l´acusat, A. M. B. A., tenia guardat en un magatzem de Navarcles material i eines diverses per fer treballs de fusteria. L´acusat va rebre aquest material l´any 2015, després que una anys abans el seu propietari, l´hagués entregat a un conegut comú perquè procedís a la seva venda. Tot i això, cap dels dos mai va aconseguir tancar la venda del material perquè es tractava principalment de broques i fresses que havien quedat obsoletes i que no es podien vendre a l´estat espanyol, diu el fiscal.

Davant d´aquesta situació, segons explica també el ministeri públic, el 13 de desembre del 2016, l´acusat va contractar una pòlissa d´assegurances amb Allianz per la qual seria indemnitzat amb un màxim de 360.000 euros si es produïa un robatori del material que tenia guardat a la nau de Navarcles. Un any després, el desembre del 2017, explica el fiscal, l´acusat va fingir ser víctima d´un robatori amb força al magatzem on guardava aquestes eines i el material de fusteria.

L´home es va presentar a la comissaria dels Mossos d´Esquadra on va explicar que li havien robat eines i material divers de fusteria valorat en uns 300.000 euros.

A més a més, l´acusat va posar aquests fets en coneixement de la companyia d´assegurances per tal de cobrar la indemnització corresponent al valor dels objectes que suposadament li havien robat.

Abans de pagar, però, l´asseguradora va fer algunes comprovacions, entre les quals la contractació d´un detectiu, i finalment no va abonar cap import a l´acusat.

En concret, la companyia d´assegurances va encarregar un informe pericial, que va tenir un cost de 986,1 euros mentre que les despeses del detectiu van costar, a l´asseguradora un total de 1.512,5 euros.

Per aquests fets, el ministeri fiscal acusa el processat de simulació d´un delicte en concurs amb un delicte d´estafa en grau de temptativa. Per aquests delictes demana que se´l condemni a una pena d´11 mesos de presó i a pagar una multa de 900 euros, a raó de 5 euros diaris durant dos mesos.

El fiscal també demana que el processat pagui una indemnització, en concepte de responsabilitat civil, de 2.498,6 euros per a la companyia asseguradora, en concepte de les despeses que li van originar la contractació del detectiu i l´elaboració de l´informe pericial.