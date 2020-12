La cap dels Mossos a la regió central, a un pas de judici per desobediència l'1-O

El jutge ha deixat a un pas de judici la cap dels Mossos d'Esquadra a la regió central, la comissària Cristina Manresa i sis comandaments i agents més del cos, perquè veu indicis de «desobediència greu a l'autoritat judicial» per impedir la votació de l'1-O. Llavors Manresa era la cap de la regió metropolitana nord.

En la mateixa resolució, el jutge reconeix que «a primera vista» enviar aquests mossos a judici podria semblar «absurd o il·lògic» després de l'absolució de Trapero per part de l'Audència Nacional. De fet, el togat ha arxivat la part de la investigació que afectava al major Josep Lluís Trapero, aleshores al capdavant dels Mossos, i a la cúpula de la policia catalana.

Aquesta investigació que implica a Manresa se centra entre els dies 26 i 30 de setembre del 2017, quan hi va haver concentracions i actes davant de centres socials i educatius per «indiciàriament, impedir o obstaculitzar el tancament dels mateixos i poder emprar-los com a llocs de votació» l'1-O.

En aquest sentit, el jutge considera que l'actuació dels mossos investigats «s'hauria limitat a l'aixecament d'actes respecte de la situació puntual de diferents centres de votació, indicant si estaven oberts o tancats, amb o sense persones al seu interior, sense que es prengués cap mesura efectiva per impedir» el seu ús pel referèndum sobre la independència.

Pel jutge, el pla dissenyat pels Mossos per complir el mandat judicial per impedir l'1-O no hauria complert el seu objectiu i afegeix que «hi ha indicis que el fracàs hauria estat conseqüència del propi disseny i compliment de l'esmentat pla i de l'actitud omissiva de diferents membres» de la policia catalana.