La Catalunya Central no té naus ocupades com la del foc de Badalona

El conseller d´Interior de la Generalitat, Miquel Sàmper, va descartar ahir que a la Catalunya Central hi hagi naus industrials com la que la nit de dimecres a dijous de la setmana passada va cremar a Badalona amb el resultat d´almenys quatre víctimes mortals.

En resposta a una pregunta parlamentària en la sessió de control al govern, Sàmper va explicar que el primer que van fer els Mossos d´Esquadra va ser contactar amb les diferents àrees policials per «intentar fer un cens» de les naus que poguessin estar en situació similar a la de Badalona a tot el territori català. El conseller va afegir que n´han trobat un total de 27 però que no n´hi ha cap ni a la Catalunya Central, al Camp de Tarragona, Ponent i les Terres de l´Ebre.

Sàmper ho va dir en resposta a una pregunta parlamentària del diputat del grup de Ciutadans Matías Alonso, en la qual va assenyalar també que es tracta d'un problema social que ha d'atendre les polítiques d´acollida, però que la seva conselleria i els cossos policials només hi poden intervenir «quan hi hagi conductes delictives» o una denúncia per part de la propietat de l´immoble.

«Com a conseller d'Interior hem fet el que havíem de fer, que és fer un diagnòstic de les naus que tenim a Catalunya en aquestes condicions per posar-les en coneixement de l'administració local i de la mateixa Generalitat», va defensar el conseller.

D´altra banda, l´alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, va assegurar aquest dimecres que l'acampada a la Rambla del Gorg d'afectats per l'incendi «no pot ser indefinida» perquè l'Ajuntament ha ofert alternatives d'allotjament a la quarantena d'ocupants que, almenys fins ahir hi havien passat les darreres nits en tendes de campanya. Albiol ha destacat que els serveis socials municipals, que «estan fent una feina exemplar», oferiran als 143 afectats la possibilitat de dormir durant un mínim d'un mes en un alberg o pensió. Va afegir que dimarts ja havien contactat amb 83 persones, de les que 58 ja van fer ús del servei, i que ahir l´oferirien als 60 restants.